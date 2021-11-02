Во всех регионах России стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Во всех регионах России начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В каждом субъекте Федерации установлены свои даты его проведения для каждого предмета, но завершиться состязания должны не позднее 25 декабря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Школьный этап самого масштабного интеллектуального конкурса для учащихся с 4-го по 11-й класс завершен. В этом этапе Всероссийской олимпиады приняли участие на 110 тыс. ребят больше, чем в прошлом году. В топ-5 самых популярных предметов вошли математика, русский и английский языки, биология и литература. После завершения школьного этапа стартует муниципальный», — отметили в министерстве.

В порядок проведения олимпиады внесены корректировки. В частности, уточнены условия для участников с ограниченными возможностями здоровья. На олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут школьнику прочитать задание и перенести ответы в бланки.

Кроме того, изменения произошли в регламенте проведения регионального и заключительного этапов олимпиады. Теперь задания должны выполняться в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Письменные и устные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри.

Олимпиада проводится по 24 предметам. Она включает четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный (всероссийский финал).

Призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вузы России по профильным направлениям.