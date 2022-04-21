В Казани и других городах проезд в метро можно будет оплатить московской картой «Тройка»

Во всех регионах России, где есть метро, проезд можно будет оплачивать московской транспортной картой «Тройка». В том числе, пассажиры смогут расплатиться картой и в Казани, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«СберТройка» создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России. В карточке — все города нашей страны, где есть метро», – отмечает пресс-служба Мосметро.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани метрополитен на сегодня работает в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде (скоростной трамвай).

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на строительство первого этапа второй линии Казанского метрополитена из бюджета Татарстана будет выделено 639,4 млн рублей.