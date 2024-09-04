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Общество 4 сентября 2024 19:22

Во всех районах Татарстана организуют сбор биоотходов и их переработку

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В Татарстане организуют сбор и переработку биологических отходов по всем районам. Сейчас ветслужба собирает биоотходы в 19 районах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Из 19 районов за семь месяцев на утилизацию было направлено более 550 тонн биологических отходов. Скотомогильники переполняются. И в связи с изменениями в законодательстве нам придется организовать сбор биоотходов на территории всей республики», – рассказал спикер.

В сентябре вступили в силу изменения в законе о ветеринарии. Теперь запрещено строить новые скотомогильники, а использование имеющихся возможно до 2030 года. Все образующиеся биологические отходы должны быть утилизированы или переработаны.

«Большой плюс в том, что у нас в Елабуге есть завод “Сария”. В день он может переработать около 700 тонн биологических отходов», – подчеркнул Мотыгуллин.

#биологические отходы
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