Во всех районах РТ отремонтируют более 1,3 тыс. км местных дорог

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Во всех районах Татарстана в этом году отремонтируют более 1,3 тыс. километров местных дорог. На ремонт улично-дорожной сети направят 35 млрд рублей, из них около 20 млрд выделено дополнительно по решению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

«В населенных пунктах будут выполнены работы на дорогах общей протяженностью более 580 километров, а также проведен капремонт дорожно-уличной сети в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске общей протяженностью 748,5 километра», – отметили в министерстве.

Дорожные работы запланированы не только в районных центрах, но и в селах. Например, в селе Черки-Гришино Буинского района отремонтируют дорогу по улице Школьная, в селе Большой Менгер Атнинского района – по улице Татарстан, а в селе Сабабаш Сабинского района – по улице Набережная.

По основной программе дорожных работ построят и реконструируют 30,3 километра местных дорог, отремонтируют подъезды к садовым обществам протяженностью 17,68 километра, подъезды к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам – 7,1 километра, подъездные пути от автодорог до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи – 2,4 километра.

Всего в населенных пунктах республики с 2014 по 2024 год отремонтированы дороги общей протяженностью более 5,4 тыс. километров.

Ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».