Во всех районах Казани состоятся мини-ярмарки вакансий

На следующей неделе, 25 и 26 октября, во всех районах столицы Татарстана проведут мини-ярмарки вакансий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на городской Центр занятости населения.

В частности, первая такая ярмарка будет организована в среду, 25 октября, для жителей Вахитовского и Приволжского районов по адресу: ул. Братьев Касимовых, д. 22/7. Она будет работать с 9 до 11 часов. Подробности по телефону: 8 (843) 224-86-83.

В этот же день с 10 до 12 часов Центр занятости населения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам проведет мини-ярмарку для граждан, ищущих работу, по адресу: пр. Ибрагимова, д. 41. Телефон для справок: 8 (843) 560-88-98.

В четверг, 26 октября, с 10 до 12 часов желающие найти работу жители Кировского и Московского районов смогут посетить мероприятие по адресу: ул. Гагарина, д. 46. Специалисты будут консультировать по телефону: 8 (843) 564-38-32.

Кроме того, в Советском районе в это же время также состоится ярмарка вакансий — по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 102. Данные можно уточнить по телефону: 8 (843) 205-54-53.