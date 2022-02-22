Во всех номинациях фестиваля «Наше время» впервые в истории учреждены Гран-при

С 1 марта по 7 ноября 2022 года в Татарстане пройдет Х Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». В юбилейном сезоне фестиваля сможет принять участие работающая на предприятиях, в учреждениях и организациях молодежь в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), для которой занятия в видах конкурсной программы фестиваля не являются профессиональными. Заявочная кампания продлится с 1 марта по 15 сентября.

Зональные туры пройдут в Альметьевске (с 30 сентября по 1 октября), Нижнекамске (7 и 8 октября), Казани (14 и 15 октября) и Зеленодольске (21 и 22 октября). Победители отборочных туров встретятся в суперфинале на сцене Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани (4 и 5 ноября). Традиционно гала-концерт организуют в КРК «Пирамида» (7 ноября).

Именно здесь номинируют команду-победителя, которая станет обладателем Гран-при, а также команду — обладателя специального приза «Герои нашего времени». Кроме того, в этом году помимо основных номинаций «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы» и «Визитка-презентация» вводятся новые категории.

В номинации «Мудрость и просвещение» будут отмечены генеральные директоры учреждений и главы районов за вклад в развитие фестивального движения, а в номинации «Цвети, мой Татарстан» — создатель лучшего видеоклипа. Об этом сообщил генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

«Еще одним нововведением станет то, что теперь в каждой номинации будет учрежден Гран-при. В соответствии с этим окажется увеличен и общий призовой фонд», — подчеркнул Дмитрий Туманов.

Напомним, что фестиваль «Наше время — Безнен заман» проводится при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.