Во всех медицинских учреждениях РТ ввели ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с этим во всех медицинских учреждениях Татарстана ввели ограничения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Для медработников и пациентов введен масочный режим. Посещение больных не запрещено, а ограничено. Мы не можем полностью запретить навещать своих родственников в реанимации – это противоречит законодательству», – сказал спикер.

Так, в реанимацию могут пускать только одного родственника. Те из них, кто имеет симптомы ОРВИ, к больным не допускаются.