Во всех колледжах и техникумах РТ в течение 2026 года внедрят систему МЭШ

Во всех колледжах и техникумах Татарстана в течение этого года внедрят систему Московской электронной школы (МЭШ). Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

«Пилотная апробация проходит в трех образовательных организациях – Казанском техникуме информационных технологий и связи, Колледже малого бизнеса и предпринимательства, Альметьевском политехническом техникуме», – рассказал он.

По словам Хайруллина, в апреле прошлого года Москва завершила экспериментальное внедрение системы МЭШ в учреждениях среднего профессионального образования. После этого аналогичный пилотный проект стартовал в Татарстане.

Школы республики перешли на модернизированную платформу «Электронное образование», созданную на основе Московской электронной школы, в начале 2024 года, добавил замминистра образования и науки.

По его словам, сейчас к системе подключены все школы, а пользователями стали более 512 тыс. учащихся и свыше 37 тыс. педагогических работников.

«Модернизация системы проходит на постоянной основе. Реализована интеграция с MAX для бесшовного перехода в чаты школ и родительские чаты, интегрирован модуль повышения квалификации и педагогической аттестации, запущен модуль "Электронный фонд учебной литературы"», – подчеркнул Хайруллин.