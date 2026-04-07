Общество 7 апреля 2026 21:45

Во всех колледжах и техникумах РТ в течение 2026 года внедрят систему МЭШ

Во всех колледжах и техникумах Татарстана в течение этого года внедрят систему Московской электронной школы (МЭШ). Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

«Пилотная апробация проходит в трех образовательных организациях – Казанском техникуме информационных технологий и связи, Колледже малого бизнеса и предпринимательства, Альметьевском политехническом техникуме», – рассказал он.

По словам Хайруллина, в апреле прошлого года Москва завершила экспериментальное внедрение системы МЭШ в учреждениях среднего профессионального образования. После этого аналогичный пилотный проект стартовал в Татарстане.

Школы республики перешли на модернизированную платформу «Электронное образование», созданную на основе Московской электронной школы, в начале 2024 года, добавил замминистра образования и науки.

По его словам, сейчас к системе подключены все школы, а пользователями стали более 512 тыс. учащихся и свыше 37 тыс. педагогических работников.

«Модернизация системы проходит на постоянной основе. Реализована интеграция с MAX для бесшовного перехода в чаты школ и родительские чаты, интегрирован модуль повышения квалификации и педагогической аттестации, запущен модуль "Электронный фонд учебной литературы"», – подчеркнул Хайруллин.

Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Майские праздники подарят россиянам 12 выходных дней

Майские праздники подарят россиянам 12 выходных дней

