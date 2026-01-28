«Во всех бедах у него виноват тот или иной игрок». Плющев раскритиковал Игоря Ларионова

Фото: ska.ru

Хоккейный эксперт Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорту» резко раскритиковал главного тренера СКА Игоря Ларионова, который решил распрощаться с Андреем Лактионовым, хотя сам настаивал на его приглашении в петербургскую команду. Он отметил, что Ларионов непоследователен в своих решениях и постоянно конфликтует с игроками.

«Я вообще не понимаю всех этих вещей. Если тренер добивается игрока, то тщательно ведет и направляет менеджеров на разговоры с другим клубом. Он же с ним работал раньше, он знает его морально-волевые качества, он знает его человеческие качества. А игрок был на виду, не просто там лавочку шлифовал, он был одним из лидеров «Спартака». И потом вдруг у них происходит «нужен – не нужен».

Я думаю, что эта позиция главного тренера а-ля «у нас нет первых звеньев, у нас нет капитанов, у нас все капитаны, все первые, все вторые» – это неправильно. Не бывает в природе вообще ничего равного. Есть лидеры, есть лидеры второго темпа, есть лидеры третьего темпа, есть молодые, которые играют в четвертом составе, которые тянутся и помогают команде. Но разбрасываться игроками… У Ларионова и с Голдобиным были какие-то терки непонятные.

Здесь вопрос другой. Ты не педагогикой занимайся, ты должен понимать, что работаешь со взрослыми людьми, уже устоявшимися. И если они тебя недопонимают, то разберись с ними один на один, а не устраивай какие-то выволочки перед всей командой. Естественно, опытный игрок этого терпеть не будет. Не знаю, на каких тонах они разговаривали, возможно, там и другими словесами обменивались.

Мне это непонятно совершенно. Ты берешь игрока, ты должен за него отвечать. Ты его выдернул из другой инфраструктуры. Ты ему дал какие-то обещания, перспективы. И вдруг во всех проблемах команды почему-то виноват этот или тот игрок. А почему не виноваты вы, ребята? Там у него поменялся, насколько я понял, тренерский штаб уже дважды. Игроков поменяли. Они ранее отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА, а он сказал, что «мы сами с усами, все решим».

Ну и решайте тогда, вы по крайней мере не обвиняйте другие команды, которые вас обыгрывают, в том, что они вас обыгрывают. Это звучит вообще смешно и нелогично. «Мы проиграли команде, которая нас обыграла, которая не умеет играть в хоккей». Ну что за бред какой-то, не пойму вообще!» – высказался Плющев.

Напомним, петербургский СКА идет на восьмом месте Западной конференции. После 48 игр он набрал 53 очка.