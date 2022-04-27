Во Всероссийском конкурсе врачей смогут принять участники других профессиональных сфер

С 2023 года медработники разного профиля смогут стать участниками Всероссийского конкурса врачей, если они работают в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Правительство РФ в своем Telegram.

Участие станет доступно для психологов, физиков, биологов, IT-специалистов и других работников с непрофильным высшим образованием. Теперь они, как и врачи, смогут претендовать на премии в размере от 200 тыс. до 3 млн рублей.

В конкурсе представлено 36 номинаций. На конкурсе можно получить такие почетные звания, как «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», которые официально присваиваются указом Президента РФ Владимира Путина.