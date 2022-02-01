Во Всероссийском фестивале уличных театров «Легкие крылья» ожидается участие 200 артистов

В Альметьевске стартовала заявочная кампания на участие во II Всероссийском фестивале уличных театров «Легкие крылья». Мероприятие состоится с 15 по 17 июля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила организатор мероприятия Гульназ Ханнанова — директор одноименного театра.

«За неделю заявочной кампании получили заявки от 21 уличных театров и перформеров России», — поделилась собеседница агентства.

Рекордсмен по заявкам — Москва. Также заявились коллективы из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Смоленской области, Тюмени и один из Барселоны.

«В планах пригласить 1-2 зарубежных театра, но не будем загадывать, ведь эпидобстановка планы может сорвать. Основными гостями фестиваля станут наши соседи по региону — Самара, Пермь, Уфа и коллективы из Татарстана (Казань и Антоновка)», — рассказала директор театра.

Фестиваль пройдет в парке «Каскад прудов», артисты представят зрителям новые «фишки».

«В этом году собираемся внедрять новую концепцию „Вода“, „Лес“, „Клоун“. Проводим фестиваль в парке „Каскад прудов“, где хотим освоить эти пространства. То есть спектакли будут подобраны именно те, что органично впишутся в эти локации», — поделилась Гульназ Ханнанова.

Кроме выступлений артистов, запланированы мастер-классы, тренинги, нетворкинг-встречи с продюсерами, критиками.

В прошлом году фестиваль посетили 180 артистов из 16 театров России. «В этом году ожидаем около 200 участников. Также подали заявку на грант Президентский фонд культурных инициатив, ждем результатов», — добавила директор театра.