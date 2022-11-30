Во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие 87 тысяч школьников из РТ

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 28 ноября. За это время в ней поучаствовали 87 тысяч школьников из Татарстана.

Задания олимпиады были разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-6 классы и 7-9 классы. Сами задания представляли из себя смоделированную ситуацию на дороге, для которой участнику было необходимо найти безопасное решение.

Олимпиада проводится третий год подряд при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Около пяти миллионов школьников повысили свой уровень дорожной грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.