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Во Всемирный день распространения информации об аутизме казанцам покажут фильм «Аня»
Во Всемирный день распространения информации об аутизме - 2 апреля в Галерее современного искусства в Казани пройдет выставка фотографий детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и демонстрация фильма «Аня». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Центра социальной поддержки «Школа для всех».
«Фотовыставка «Дети Ау. Искусство маленьких шагов» будет организована в рамках проекта «Школа для всех», реализующегося при поддержке Фонда президентских грантов. Фотографии из семейного архива демонстрируют интересы и увлечения детей с РАС - учащихся ресурсных классов казанских школ № 1 и № 51. В сочетании с авторскими цитатами и личными высказываниями ребят раскрывается внутренний мир и сфера реализации равных возможностей. Работы предоставлены родителями», - сообщили в пресс-службе.
На мероприятии состоится демонстрация короткометражного фильма о трудности выбора профессии «Аня» режиссера Романа Трофимова. Показ будет организован в рамках проекта «Киноклуб как место для открытий», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как музыка влияет на жизнь человека? Как сохранить любовь к творчеству? Почему творчество - это тоже серьезная работа? Почему детям нужна поддержка родителей в своих начинаниях? На эти вопросы отвечает кинокартина.
Фильм «Аня» длится 13 минут. Он рассказывает о девочке, которая много лет занимается музыкой, но когда приходит время выбирать будущую профессию, ей придется решить: было ли ее увлечение мечтой или же это дело всей жизни. Модератором встречи выступит директор АНО «Школа для всех», руководитель киноклуба «Киновзгляд», киновед Лия Гильмутдинова. Вход на мероприятие свободный.
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