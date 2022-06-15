Во Всемирный день донора Тимур Нагуманов вручил почетные грамоты медикам

Во Всемирный день донора, 14 июня, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил Центр переливания крови в Альметьевске, поздравил медперсонал и добровольцев. Заведующей отделением комплектования донорских кадров Алене Муллиной и операционной медсестре отдела заготовки донорской крови и ее компонентов Гульнаре Нуруллиной за добросовестный плодотворный труд и высокий профессионализм он вручил почетные грамоты Совета и исполнительного комитета Альметьвского района.

В этот день сдать свою кровь для спасения жизней нуждающихся в переливании пациентов пожелали 149 пациентов. Но в связи с особыми требованиями к физическим показателям (здоровью) самих доноров забор удалось осуществить у 109 из всех добровольцев.

«Кровь взяли у 97 человек, плазму у 12, еще у 12 – костный мозг. Заготовлено 52 литра крови. Это очень хорошо, это много», – сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Альметьевского района.

Все доноры получили небольшие сувениры – значки с соответствующей группой крови, наклейки и браслеты. Почетные доноры, те, кто сдает кровь регулярно, – памятные кружки и футболки.

Администрация Альметьевского района выражает благодарность и признательность добровольцам, безвозмездно сдающим кровь, так необходимую для спасения человеческих жизней. Переливание крови и продуктов крови, акцентируют в мэрии Альметьевска, позволяет ежегодно спасать миллионы жизней или продлить жизнь пациентам, страдающим от состояний, которые представляют угрозу для жизни, улучшить качество их жизни.