Общество 13 ноября 2025 14:26

Во Всемирный день борьбы с диабетом в Казани устроят праздник для детей

В Казани в честь Всемирного дня борьбы с диабетом пройдет праздничное мероприятие для детей и их родителей.

Юных гостей ждут аниматоры, выступление фокусника, криошоу и угощение тортом. Для родителей пройдет познавательная лекция офтальмолога о современных методах лечения глазных осложнений у пациентов с диабетом.

Также в рамках мероприятия запланировано выступление руководителя движения «Никто кроме нас» на тему патриотического воспитания.

Праздник пройдет 14 ноября по адресу: Сибирский Тракт, 28, начало – в 13:00.

