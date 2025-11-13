Во Всемирный день борьбы с диабетом в Казани устроят праздник для детей
В Казани в честь Всемирного дня борьбы с диабетом пройдет праздничное мероприятие для детей и их родителей.
Юных гостей ждут аниматоры, выступление фокусника, криошоу и угощение тортом. Для родителей пройдет познавательная лекция офтальмолога о современных методах лечения глазных осложнений у пациентов с диабетом.
Также в рамках мероприятия запланировано выступление руководителя движения «Никто кроме нас» на тему патриотического воспитания.
Праздник пройдет 14 ноября по адресу: Сибирский Тракт, 28, начало – в 13:00.