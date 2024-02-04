Во Всемирный день борьбы против рака в Казани провели фотосессию для онкопациентов

В Казани провели круглый стол и фотосессию для пациентов, борющихся с раком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе организаторов акции – межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе – Без бергә».

Фото: МАНО «Мы вместе – Без бергә»

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, «Мы вместе – Без бергә» совместно с проектом «Химия была, но мы расстались» собрали в Национальной библиотеке Татарстана экспертов и онкопациентов.

Фото: МАНО «Мы вместе – Без бергә»

Экспертами круглого стола выступили заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкодиспансера Альберт Гимранов и клинический психолог Татьяна Савельева.

Главными темами разговора стали пути выхода в ремиссию и сохранение здоровья онкологических больных.

Фото: МАНО «Мы вместе – Без бергә»

После круглого стола женщин ждал приятный бонус – профессиональная фотосессия.

«Каждую женщину отдельно фотографировали в локациях Национальной библиотеки республики», – рассказали агентству в пресс-службе некоммерческой организации.

Помогали в создании образов волонтеры-визажисты. Онкопациентам такой формат встреч очень понравился, они выразили желание проводить такие мероприятия на регулярной основе.