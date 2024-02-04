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Во Всемирный день борьбы против рака в Казани провели фотосессию для онкопациентов
В Казани провели круглый стол и фотосессию для пациентов, борющихся с раком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе организаторов акции – межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе – Без бергә».
Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, «Мы вместе – Без бергә» совместно с проектом «Химия была, но мы расстались» собрали в Национальной библиотеке Татарстана экспертов и онкопациентов.
Экспертами круглого стола выступили заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкодиспансера Альберт Гимранов и клинический психолог Татьяна Савельева.
Главными темами разговора стали пути выхода в ремиссию и сохранение здоровья онкологических больных.
После круглого стола женщин ждал приятный бонус – профессиональная фотосессия.
«Каждую женщину отдельно фотографировали в локациях Национальной библиотеки республики», – рассказали агентству в пресс-службе некоммерческой организации.
Помогали в создании образов волонтеры-визажисты. Онкопациентам такой формат встреч очень понравился, они выразили желание проводить такие мероприятия на регулярной основе.
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