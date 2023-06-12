Во всем ЖК «Салават Купере» на две недели отключат горячую воду

В казанском жилом комплексе «Салават Купере» на две недели, с 14 по 26 июня, полностью отключат горячую воду. Об этом предупреждает администрация Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Причиной достаточно длительного отключения горячего водоснабжения станут гидравлические испытания и ремонтные работы.

«<…> расхолаживание системы (постепенное понижение температуры ГВС) начинается за один-два дня до отключения горячего водоснабжения, а на прогрев системы после включения требуется до одного дня», — отмечают в районной администрации.

На время ремонтных работ рекомендовано закрыть основной кран горячей воды и краны на полотенцесушителе (при их наличии).

При возникновении аварийных ситуаций нужно будет подать заявку через круглосуточную диспетчерскую службу управляющей компании, обратившись по телефонам: 8 (843) 590-91-11, 8 (843) 590-20-67 или 8 (800) 201-03-06.