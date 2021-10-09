Во всем Ливане полностью отключилось электричество

Из-за остановки работы двух крупнейших электростанций весь Ливан остался без электричества, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал LBCI.

«Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций», — говорится в сообщении.

На телеканале отмечают, что компания по электроснабжению пытается восстановить энергосистему, но ей приходится делать это вручную из-за того, что национальный центр управления полностью разрушен после взрыва в порту Бейрута в 2020 году.

Крупнейшие электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар, обеспечивающие 60% электроэнергии в Ливане, перестали работать из-за того, что у них закончились запасы дизельного топлива.

В марте 2021 года их работа уже прекращалась на несколько дней из-за того, что у ливанской энергокомпании не было средств на закупку необходимого объема топлива. Для решения этой проблемы были выделены резервных средства из государственного бюджета.

С начала лета топливный кризис в стране снова обострился. Из-за дефицита горючего прекратили работу и владельцы небольших частных генераторов. Электричество в жилых домах работает всего лишь 1-2 часа в сутки.