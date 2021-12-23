Во время зимних каникул в Татарстане откроются 114 пришкольных лагерей

Во время зимних каникул в 11 муниципальных районах Татарстана будут работать 114 пришкольных лагерей, в которых отдохнут 4 369 детей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Деятельность пришкольных лагерей основана на профильных обучающих программах, что позволит ребятам не только весело отдохнуть, но и расширить знания по образовательным программам», – отметили в министерстве.

Пришкольные лагеря будут работать с 28 декабря по 10 января. Кроме того, во всех районах республики во время каникул запланированы более 2,5 тыс. новогодних мероприятий для школьников.