Во время замены подземных электросетей в Чистополе погиб рабочий

В Чистополе во время выполнения работ по замене подземных электрических сетей погиб рабочий. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 19.00 часов. Во время выполнения работ произошел обвал стены выкопанной траншеи. От полученных травм работник «Чистопольских электрических сетей» скончался на месте.

Фото: © Прокуратура РТ

На место выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.