news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 июня 2024 20:04

Во время замены подземных электросетей в Чистополе погиб рабочий

Скопировать ссылку

В Чистополе во время выполнения работ по замене подземных электрических сетей погиб рабочий. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 19.00 часов. Во время выполнения работ произошел обвал стены выкопанной траншеи. От полученных травм работник «Чистопольских электрических сетей» скончался на месте.

Фото: © Прокуратура РТ

На место выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.

Фото: © Прокуратура РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2