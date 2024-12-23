news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 23 декабря 2024 13:04

Во время взрыва на абаканском заводе погибли два человека

Скопировать ссылку

Во время взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека и еще четыре пострадали.

Об этом сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

«На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», – написал Коновалов.

Сейчас на месте работают спасатели.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100