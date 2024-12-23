Во время взрыва на абаканском заводе погибли два человека

Во время взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека и еще четыре пострадали.

Об этом сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

«На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», – написал Коновалов.

Сейчас на месте работают спасатели.