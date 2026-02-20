news_header_top
Общество 20 февраля 2026 07:30

Во время войны работал обувщиком: ветеран труда из Казани отмечает 95-летие

Труженик тыла Рустем Калимуллин из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Рустем Нуруллович родился 20 февраля 1931 года в Казани, в семье служащего. В школе проучился семь классов, ушел в армию, после возвращения окончил вечернюю школу. Во время войны работал на обувной фабрике „Спартак“ обувщиком», – рассказали в пресс-службе.

После войны молодой человек поступил в ремесленное училище, получил специальность слесаря. Далее учился в КАИ и работал на Компрессорном заводе. Окончив институт, трудился конструктором-технологом до самой пенсии. Женился, у него и его супруги родились двое детей.

#Год воинской и трудовой доблести
