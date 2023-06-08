Во время визита в Юлдус Василь Шайхразиев выплатил весь долг многодетной семьи в магазине

Фото: © Энже Габдуллина/ ИА «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев во время рабочей поездки в село Юлдус Курганской области покрыл долги жителей в магазине.

«Раньше в Священный месяц Рамазан обеспеченные люди, пожелавшие дать милостыню, специально наряжались так, чтобы их никто не узнал, покрывали головы капюшоном, приходили вот в такие магазины, просили у продавцов книгу должников и закрывали долги самых нуждающихся людей», — рассказал Василь Шайхразиев и попросил показать книгу должников в магазине села Юлдус.

Председатель «Милли Шура» заплатил 18 тыс. рублей в счет долга многодетной семьи. Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков расплатился за долги работницы школы — многодетная мама задолжала магазину 15 тыс. рублей. «Когда они придут в магазин, скажите, что их долги закрыты. Не нужно называть имен и фамилий. Пусть Аллах примет», — сказал Василь Шайхразиев.

Месяц назад во время сильнейшего пожара в селе Юлдус дотла сгорели 223 домохозяйства. В ходе рабочей поездки Василь Шайхразиев провел совещание при участии заместителя губернатора Курганской области Константина Ермакова, исполняющего обязанности главы Шадринского района Андрея Косовских и представителей Координационного совета по вопросам восстановления села и строительства домов и объектов.