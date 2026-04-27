news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 27 апреля 2026 12:58

Во время весенних сельхозярмарок в РТ реализовано продукции на 642 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане завершились весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили каждую субботу. Всего за семь ярмарочных дней фермеры реализовали сельхозпродукцию на сумму 642,8 млн рублей, что на 181,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего реализовано 760 тонн овощей, в том числе 411,1 тонны картофеля, а также 134,6 тонны разливного молока, 216,8 тонны сахара, более 1,1 млн штук куриных яиц, 661,3 тонны мяса, включая 348,3 тонны говядины», – отметили в министерстве.

По сравнению с весенними сельскохозяйственными ярмарками прошлого года большим спросом у населения пользовались картофель (спрос повысился на 9,6%), капуста (61,3%), морковь (24,6%), свекла (30,3%), лук (41,3%), говядина (26,3%), мясо птицы (26,8%), мука (37,3%), масло сливочное (6,6%), рыба (16,1%).

Весенние сельскохозяйственные ярмарки проходили на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района и на трех площадках Нижнекамского района.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

#сельхозярмарки #сельскохозяйственные ярмарки #сельхозпродукция #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

26 апреля 2026
Новости партнеров