Во время весенних сельхозярмарок в РТ реализовано продукции на 642 млн рублей

В Татарстане завершились весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили каждую субботу. Всего за семь ярмарочных дней фермеры реализовали сельхозпродукцию на сумму 642,8 млн рублей, что на 181,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего реализовано 760 тонн овощей, в том числе 411,1 тонны картофеля, а также 134,6 тонны разливного молока, 216,8 тонны сахара, более 1,1 млн штук куриных яиц, 661,3 тонны мяса, включая 348,3 тонны говядины», – отметили в министерстве.

По сравнению с весенними сельскохозяйственными ярмарками прошлого года большим спросом у населения пользовались картофель (спрос повысился на 9,6%), капуста (61,3%), морковь (24,6%), свекла (30,3%), лук (41,3%), говядина (26,3%), мясо птицы (26,8%), мука (37,3%), масло сливочное (6,6%), рыба (16,1%).

Весенние сельскохозяйственные ярмарки проходили на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района и на трех площадках Нижнекамского района.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».