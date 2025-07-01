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Происшествия 1 июля 2025 16:29

Во время учебного полета в Нижегородской области разбился самолет Су-34

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В Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-34.

Как сообщает РИА Новости, оба члена экипажа живы. При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась.

Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет. На место аварии вылетела комиссия ВКС России.

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