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Ру Тат
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Происшествия
1 января 2022  12:46
Павел Климчак

Во время тушения огня в частном доме в Казани пожарные обнаружили тело его хозяина

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О пожаре стало известно сегодня в районе четырех часов ночи – по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в Отарах, в жилом доме на улице Калинина.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Общая площадь пожара в частном доме составила 80 квадратных метров. Прибывшие огнеборцы сразу же приступили к тушению возгорания.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время устранения пожара обнаружили тело 50-летнего мужчины. Причина пожара в данный момент устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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