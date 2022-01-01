Во время тушения огня в частном доме в Казани пожарные обнаружили тело его хозяина

О пожаре стало известно сегодня в районе четырех часов ночи – по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в Отарах, в жилом доме на улице Калинина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Общая площадь пожара в частном доме составила 80 квадратных метров. Прибывшие огнеборцы сразу же приступили к тушению возгорания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время устранения пожара обнаружили тело 50-летнего мужчины. Причина пожара в данный момент устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.