Во время тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как указано в сообщении, самолет совершал полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

К месту крушения Су-24 в Волгоградской области направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Жертв и разрушений на месте падения самолета в Волгоградской области нет, сообщила администрация района.