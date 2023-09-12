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Во время тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24
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При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Как указано в сообщении, самолет совершал полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.
К месту крушения Су-24 в Волгоградской области направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Жертв и разрушений на месте падения самолета в Волгоградской области нет, сообщила администрация района.
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