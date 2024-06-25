Во время штурма вражеской позиции лениногорец получил тяжелое ранение в ногу

Боец Сергей Трофимов из Лениногорского района Татарстана заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на фронт в октябре 2022 года. На передовой товарищи по оружию дали ему позывной Волпи. Однако спустя полгода он получил тяжелое ранение и вынужден был вернуться домой.

«Ранение в ногу — один осколок вылетел, второй остался. Группа эвакуации подошла, эвакуировали и в госпиталь увезли», — рассказал Сергей о случившемся.

Произошло это во время штурма укрепленной точки противника. Длительное время боец находился на лечении в госпитале, перенес несколько операций. В апреле 2023 года вернулся домой, где его ждали супруга Зарина и сын Никита. Женщина призналась, что день возвращения Сергея домой стал для их семьи самым счастливым в жизни, ведь они очень сильно волновались за него.

«[Сначала была] паника, страх, ты понимаешь, что оттуда можно не вернуться. Но он решил, пошел, не спрашивая никого. [Звонил, говорил, что] всё у него нормально, спрашивал, как сын, как я, и всё», — поделилась переживаниями Зарина.

На специальную военную операцию Сергею вернуться больше не суждено, так как военно-врачебная комиссия признала бойца непригодным к дальнейшему выполнению боевых задач. Однако изредка он всё же надевает военную форму, медали и признается, что скучает по боевым товарищам. Впрочем, скучать на «гражданке» ему не придется: вскоре в семье ожидается пополнение, супруги ждут дочку.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.