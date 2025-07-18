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Происшествия 18 июля 2025 13:14

Во время ссоры иностранец пырнул ножом знакомого в нижнекамском хостеле

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В Нижнекамске в одном из хостелов на улице Корабельной между двумя мужчинами произошел конфликт.

В результате один из мужчин ударил другого ножом в грудь. Полицейские оперативно задержали мужчину.

Им оказался 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он рассказал, что конфликт возник после словесной «перепалки», в результате которой в ответ на оскорбление он ударил обидчика ножом.

Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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