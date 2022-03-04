Во время спецоперации в Украине погиб уроженец Бавлов Станислав Герасимов

Глава Бавлинского района сообщил о гибели младшего сержанта контрактной службы Станислава Герасимова во время спецоперации в Украине. Он родился в селе Потапово-Тумбарла Бавлинского района.

Фото: instagram.com/ilyas_guzairov_/

«Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Станислав выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине», – прокомментировал глава района.

Как сообщили корреспонденту «Татар-информа» в редакции «Бавлы-информ», в данный момент родственники погибшего решают вопрос: где проводить прощание и похороны Станислава. Последние несколько лет Станислав проживал в Тольятти.

Глава Бавлинского района выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего.