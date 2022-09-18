Во время спецоперации на Украине погиб сержант запаса из Татарстана Николай Савельев. Информацию о его гибели подтвердили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Николай Савельев ушел на службу добровольцем в составе «БАРСА». Он погиб 6 сентября, его похоронили в селе Богородское.

Слова соболезнования родным и близким погибшего выразил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

«Николай Александрович – гордость России и Пестречинского района. Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает семья. Но все же вы должны знать, что его подвиг навсегда останется в нашей памяти, станет примером мужества и героизма для многих поколений татарстанцев. Мы все скорбим по невосполнимой утрате», – обратился к семье погибшего глава района.