Во время спецоперации на Украине погиб сержант из Татарстана

Сержант из Татарстана Ленар Гараев погиб во время спецоперации на Украине. Его похоронили в родном селе в Агрызском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации района.

Обстоятельства гибели не сообщаются. Известно, что сержанту было 32 года. Он родился 4 ноября 1989 года в селе Табарли Агрызского района.

В декабре 2007 года Гараева призвали на военную службу в армию. Спустя два года он заключил контракт и проходил службу на должности инструктора-методиста кинологической службы. Дважды его отправляли выполнять боевые задачи в Северо-Кавказский регион.

Церемония прощания с сержантом прошла накануне. Глава Агрызского района Азат Валеев выразил семье погибшего соболезнования.