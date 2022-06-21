Во время спецоперации на Украине погиб доброволец из Елабужского района Рамиль Шабуров

Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Елабужского района, глава большой семьи, солдат и патриот Рамиль Шабуров, который вызвался добровольцем. Сегодня в Елабуге состоялось прощание с погибшим героем.

Попрощаться с Рамилем Шабуровым пришли огромное количество друзей, бывших сослуживцев и тех, кто просто знал семью Шабуровых. Они всей семьей дружно жили в селе Танайка. На прощание с героем также пришли и жители этого села. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Елабужского района Татарстана.

От лица республики на прощании присутствовали министр юстиции РТ, выступил глава Елабуги, а также председатели ветеранской организации и школы милиции, которые закончил Рамиль Шабуров.

У погибшего осталось трое детей.