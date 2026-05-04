Во время сильнейшего урагана в Турции пострадало порядка 40 человек, сообщает Hurriyet.

Ураган разразился неожиданно 3 мая. В провинции Газиантеп сильный ветер сорвал кровлю со зданий, с корнем вырвал деревья и повредил автомобили. Пострадали 23 местных жителя.

В соседней провинции Шанлыурфа гораздо более серьезная ситуация. Так, сильный ветер перевернул грузовик, разрушил минарет одной из мечетей, а плавающие рестораны сорвало с причала. Пострадали 28 человек и погибла 22-летняя девушка – солнечная батарея упала на машину, в которой она находилась.

Местные школы временно закрыли из соображений безопасности.

