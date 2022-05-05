Во время шествия «Бессмертного полка» в Казани будут дежурить бригады скорой помощи

Во время праздничных мероприятий ко Дню Победы в Татарстане будет организована работа выездных медицинских пунктов и дежурства бригад скорой помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«В ходе праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты. Бригады скорой помощи будут дежурить во время праздничных мероприятий, салюта, шествия „Бессмертного полка“», — сказал он.

Жаворонков отметил, что к 1 мая углубленное диспансерное медицинское обследование прошли 2,3 тыс. ветеранов из Татарстана. Всего диспансеризацию прошли более 12 тыс. жителей республики.

«Безусловно, огромное внимание в системе здравоохранения оказывается ветеранам в части амбулаторного и стационарного лечения. За три месяца этого года 285 ветеранов Великой Отечественной войны получили стационарное лечение», — отметил Жаворонков.

В каждом стационарном медучреждении есть палата для ветеранов Великой Отечественной. К примеру, в Казани организовано 55 палат повышенной комфортности на 80 коек. Основные профили, по которым получают лечение ветераны, это травматология, ортопедия, офтальмология, гериатрия.