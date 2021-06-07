Во время сдачи оружия один из росгвардейцев случайно выстрелил в другого

Случайный выстрел произошел во время сдачи оружия на хранение, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Как стало известно агентству, сотрудник росгвардии во время сдачи оружия направил его в пол и нажал на спусковой крючок, чтобы убедиться, что внутри не осталось патронов. Однако произошел выстрел и пуля, отскочив от пола, попала в плечо второму росгвардейцу.

«В результате рикошета легкое ранение плеча получил один из сотрудников. Ему была оказана необходимая медицинская помощь», – прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии.

По данному факту проведут служебную проверку.