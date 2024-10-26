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Общество 26 октября 2024 13:31

Во время саммита БРИКС в казанском аэропорту обслужили больше 500 воздушных судов

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Свыше 500 воздушных судов обслужили в казанском аэропорту во время проведения саммита БРИКС. Подсчеты сделаны за 21-24 октября, пишут в телеграм-канале «самолетной стоянки».

Уточняется, что за упомянутые 4 дня был обслужен 41 рейс с высшими должностными лицами, 67 рейсов с делегациями на борту и более 18 рейсов, связанных с обеспечением работы саммита.

При этом среднесуточная интенсивность полетов была более чем на треть выше, чем в обычные дни, а именно она составила 119 прилетов/вылетов.

Казань приняла 16-й саммит БРИКС 22-24 октября. На нем встретились главы государств-членов объединения и желающие вступить в БРИКС. По итогам встречи была принята Казанская декларация, в которой прописали позицию членов организации по глобальным проблемам и по урегулированию региональных кризисов.

#саммит БРИКС #аэропорт Казань
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