news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 16:21

Во время рукопожатия между игроками «Амура» и «Нефтехимика» произошла драка (видео)

Читайте нас в
Телеграм
Во время рукопожатия между игроками «Амура» и «Нефтехимика» произошла драка (видео)
Фото: hcnh.ru

После окончания встречи регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком» во время традиционной церемонии рукопожатия произошел конфликт между игроками команд.

В стычке приняли участие защитник хабаровчан Виктор Балдаев и нападающий гостей Матвей Надворный. Арбитры зафиксировали нарушение и наложили на обоих хоккеистов штрафы по две минуты за грубость.

Отметим, что «Амур» одержал в этом матче победу, которая стала для команды третьей подряд.

В ближайших матчах «Амур» 5 марта примет уфимский «Салават Юлаев», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет во Владивостоке против местного «Адмирала».

#кхл #ХК Амур #ХК Нефтехимик
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026