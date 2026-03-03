Во время рукопожатия между игроками «Амура» и «Нефтехимика» произошла драка (видео)

Фото: hcnh.ru

После окончания встречи регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком» во время традиционной церемонии рукопожатия произошел конфликт между игроками команд.

В стычке приняли участие защитник хабаровчан Виктор Балдаев и нападающий гостей Матвей Надворный. Арбитры зафиксировали нарушение и наложили на обоих хоккеистов штрафы по две минуты за грубость.

Отметим, что «Амур» одержал в этом матче победу, которая стала для команды третьей подряд.

В ближайших матчах «Амур» 5 марта примет уфимский «Салават Юлаев», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет во Владивостоке против местного «Адмирала».