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Руc Тат
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Происшествия 8 июля 2023 14:24

Во время ремонтных работ загорелся гараж в Казани, двое мужчин серьезно пострадали

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Сегодня днем поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина в ГСК «Ипподромный», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте выяснилось, что пожар случился внутри частного кирпичного гаража. Площадь горения составила 2 квадратных метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пострадали двое мужчин. У одного мужчины 30-40% ожогов, он госпитализирован в тяжелом состоянии, у второго – 10-20% ожогов, состояние среднее.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, мужчины проводили кровельные работы и использовали газовое оборудование.

Причина пожара устанавливается.

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