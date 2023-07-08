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Новости Татарстана и Казани
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Во время ремонтных работ загорелся гараж в Казани, двое мужчин серьезно пострадали
Сегодня днем поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина в ГСК «Ипподромный», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте выяснилось, что пожар случился внутри частного кирпичного гаража. Площадь горения составила 2 квадратных метра.
В результате пострадали двое мужчин. У одного мужчины 30-40% ожогов, он госпитализирован в тяжелом состоянии, у второго – 10-20% ожогов, состояние среднее.
По предварительной версии, мужчины проводили кровельные работы и использовали газовое оборудование.
Причина пожара устанавливается.
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