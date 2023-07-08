Во время ремонтных работ загорелся гараж в Казани, двое мужчин серьезно пострадали

Сегодня днем поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина в ГСК «Ипподромный», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте выяснилось, что пожар случился внутри частного кирпичного гаража. Площадь горения составила 2 квадратных метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пострадали двое мужчин. У одного мужчины 30-40% ожогов, он госпитализирован в тяжелом состоянии, у второго – 10-20% ожогов, состояние среднее.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, мужчины проводили кровельные работы и использовали газовое оборудование.

Причина пожара устанавливается.