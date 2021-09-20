Во время ремонта по нацпроекту дороги Алат – Казаклар в РТ обустроят девять новых съездов

Во время капитального ремонта автодороги Алат – Казаклар в Высокогорском районе Татарстана дорожники обустроят девять новых съездов. Ремонтные работы ведутся на участке общей протяженностью 3,2 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В ходе капремонта запланировано уложить верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины по 1,5 метра с каждой стороны дороги», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят барьерные ограждения протяженностью 792 метра, 185 сигнальных столбиков, 101 новый дорожный знак и нанесут разметку.

Специалисты уже завершили работы по переустройству газопровода, переносу линий электропередачи, устройству земляного полотна, а также заменили три водопропускные трубы.

Завершить капитальный ремонт участка планируется в ноябре этого года.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.