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Происшествия 1 апреля 2025 14:25

Во время ремонта контактной сети под мостом на Воровского в Казани, с высоты упал рабочий

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В Казани во время ремонта под мостом на Воровского «ГАЗель» заехала на огражденный участок пути и потянула контактный провод, с которым в этот момент работал сотрудник службы энергохозяйства.

В результате рабочий упал с высоты аварийной машины. На место приехали скорая помощь и сотрудники ГАИ.

Специалист службы получил травмы и был доставлен в больницу.

«Татар-информ» рассказывал, что под мостом на улице Воровского большегруз повредил контактную сеть. Поэтому временно прекращено движение троллейбуса №13 и трамваев №1, 6.

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