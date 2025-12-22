news_header_top
Происшествия 22 декабря 2025 15:15

Во время рейда в Зеленодольске полицейский отпустил нелегального мигранта за 5 тысяч

Во время рейда на стройке в Зеленодольске по подозрению в нарушении миграционного законодательства были задержаны 7 иностранцев.

Выяснилось, что пять из них находятся в России незаконно. Однако полицейский отпустил одного из них за взятку в 5 тысяч рублей.

Противоправные действия коллеги выявил врио руководителя районного отдела полиции, который привлек мигранта к ответственности и сообщил о произошедшем в ОРЧ СБ регионального МВД.

Иностранца поместили в Центр временного содержания, после приговора он будет депортирован за пределы страны.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

