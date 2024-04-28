Во время рейда в Казани за нарушения ПДД был оштрафован 41 мотоциклист

Для улучшения безопасности дорожного движения и предотвращения аварий, вызванных водителями мотоциклов, а также для сокращения серьезности последствий таких происшествий и прекращения серьезных нарушений правил дорожного движения, Госавтоинспекция Казани с 19 по 28 апреля 2024 года провела специальную операцию под названием «Мотоцикл».

«В прошлом году 2 933 мотоциклиста были привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В результате 63 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали мотоциклы, 4 человека скончались, а 69 получили ранения», – рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.

По ее словам, в процессе этого рейда 41 водитель мотоцикла был привлечен к ответственности за нарушения.

В процессе таких рейдов инспекторы также уделяют внимание предотвращению случаев управления мотоциклами детьми и подростками, проводя профилактические беседы с родителями. Они напоминают о необходимости учитывать возраст ребенка, наличие водительского удостоверения и умение управлять транспортным средством.

Взрослым в ведомстве напоминают о необходимости контролировать попытки несовершеннолетних водить мотоциклы, особенно во время летних каникул, и предотвращать доступ детей к ключам от транспортных средств, а также запрещать управление скутерами без соответствующих прав и навыков.

Наконец, Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством несовершеннолетними без права управления предусмотрена административная ответственность, включая штраф от 5 до 15 тысяч рублей и помещение транспортного средства на штрафстоянку. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность ложится на законных представителей, которые могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, несовершеннолетние могут быть поставлены на профилактический учет.