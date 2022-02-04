Во время рейда в Казани выявили нарушителя правил пассажирских автобусных перевозок

Во время рейда в Казани выявили перевозчика, нарушившего правила пассажирских автобусных перевозок. Он выполняет рейсы по регулярному межмуниципальному маршруту №530 Арск — Большая Атня — Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Участники рейда побывали у компрессорного завода Казани, где в нарушение Правил дорожного движения перевозчики организовали нелегальную остановочную площадку, — отметили в ведомстве. — В данном случае люди стоят на необорудованных местах».

Начальник Центрального отдела Средне-Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Алмаз Ярхамов подчеркнул, что для безопасности пассажиров водитель должен был осуществлять посадку на автовокзале «Восточный».

Более того, не заехавший на автовокзал водитель не прошел медицинский осмотр, у него не проверили техническое состояние автобуса.

Совершив посадку пассажиров в неположенном месте, водитель автобуса и перевозчик нарушили лицензионные требования. За это Ространснадзор инициирует административные дела, материалы будут направлены в суд.

Начальник Управления транспорта Миндортранса Алексей Сидоров пояснил, что для каждого маршрута регулярных межмуниципальных перевозок определены начальные и конечные остановки. В Казани это автовокзалы «Восточный», «Южный», «Столичный» и площадка у железнодорожного вокзала Казань-2.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с Ространснадзором по РТ и ГИБДД по РТ сегодня провели очередной рейд по выявлению нарушителей в сфере пассажирских автобусных перевозок.