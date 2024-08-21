Во время рейда в Казани полицейские обнаружили 25 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции Казани провели комплексную операцию по выявлению нарушений миграционного режима. В рейде участвовали представители различных подразделений правоохранительных органов, включая участковых, специалистов по вопросам миграции и бойцов ОМОНа, сообщили в УМВД России по Казани.

Проверка охватила места наибольшего скопления иностранных граждан. В процессе операции было обнаружено 25 мигрантов, нарушивших правила пребывания на территории РФ.

По итогам рейда правоохранители составили 25 административных протоколов. Большинство иностранцев привлечены к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

Один человек обвиняется в повторном нарушении миграционного законодательства в течение года. Также были выявлены случаи отсутствия у мигрантов документов, подтверждающих право на пребывание в стране, либо несообщения об их утрате в установленном порядке.