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Новости Татарстана и Казани
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Во время рейда в Казани полицейские обнаружили 25 нелегальных мигрантов
Сотрудники полиции Казани провели комплексную операцию по выявлению нарушений миграционного режима. В рейде участвовали представители различных подразделений правоохранительных органов, включая участковых, специалистов по вопросам миграции и бойцов ОМОНа, сообщили в УМВД России по Казани.
Проверка охватила места наибольшего скопления иностранных граждан. В процессе операции было обнаружено 25 мигрантов, нарушивших правила пребывания на территории РФ.
По итогам рейда правоохранители составили 25 административных протоколов. Большинство иностранцев привлечены к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.
Один человек обвиняется в повторном нарушении миграционного законодательства в течение года. Также были выявлены случаи отсутствия у мигрантов документов, подтверждающих право на пребывание в стране, либо несообщения об их утрате в установленном порядке.
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