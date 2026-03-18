Во время рейда в Казани поймали троих водителей, накопивших долги по штрафам и налогам

В Казани прошел рейд, во время которого поймали трех водителей, накопивших долги по штрафам и налогам.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, водители трех иномарок – Kia, Renault и BMW – привлекли особое внимание инспекторов. Выяснилось, что они суммарно накопили порядка 1,2 миллионов рублей долгов. Наибольшая часть этой суммы принадлежит водителю BMW, который оказался должен более 870 тысяч рублей. Еще 326 тысяч задолжал владелец Renault, а водитель Kia не выплатил государству порядка 90 тысяч рублей.

«При оплате административного штрафа не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа, он может быть уплачен в размере 75 процентов от суммы наложенного штрафа. Информацию об имеющейся задолженности по административным штрафам граждане могут получить, войдя в Личный кабинет на сайте Госуслуги», – рассказал врио начальника Госавтоинспекции Казани Айрат Хамидуллин.