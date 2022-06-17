Во время рейда сотрудники ГИБДД отправили на штрафстоянку 10 автобусов в Казани

С 8 по 17 июня автоинспекторы на дорогах Казани провели профилактическое мероприятие «Автобус», во время которого особенно тщательно проверяли автобусы и то, как в них перевозят пассажиров. Подобные проверки ГИБДД Казани устраивает регулярно.

«В ходе рейдов особое внимание обращалось на наличие у водителя документов, необходимых для участия в дорожном движении, техническое состояние автобусов, в том числе на внесение изменений в конструкцию автобусов без соответствующего разрешения, выпуск на линию транспортных средств, не прошедших технический осмотр, с нарушениями режимов труда и отдыха водителей, без проведения медицинского осмотра водителей и контроля технического состояния автобуса», – отметил начальник технадзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

Фото: ГИБДД Казани

Всего было проверено более 1100 автобусов, за нарушение ПДД на водителей составили более 400 материалов, а на должностных и юрлиц, ответственных за техсостояние автобусов, – 9 материалов. Кроме того, за нарушение ПДД, при которых запрещается пользоваться транспортом, на спецстоянки отправили 10 автобусов. Подобная работа по профилактике нарушений ПДД водителями автобусов будет продолжена, сообщили в городской Госавтоинспекции.