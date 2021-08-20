Заклеил номер жвачкой: в Казани автоинспекторы провели рейд на латентных нарушителей ПДД

Сегодня вечером на улице Михаила Миля в Казани расположились пять экипажей ДПС. Во время операции «Тоннель» полицейские останавливали практически каждую машину.

«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие машиной без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства», — рассказал врио начальника отделения ДПС ГИБДД Казани Рамиль Тимофеев.

фото: Алина Файзрахманова

Облава на нарушителей началась в 8 часов вечера. Первым сотрудникам ГИБДД попался водитель «BMW». Часть номерного знака машины была заклеена жвачкой. Мужчина, вышедший из-за руля автомобиля, вел себя довольно уверенно, снимал все происходящее на камеру. Признавать свою вину в нарушении он не стал, подписывать протокол тоже отказался.

«Номера у меня чистые? Чистые! Откуда я знаю, что там было? Может вы сами что-то наклеили и сфоткали», – возмутится водитель.

Разбираться в сложившейся ситуации будет уже суд – за нарушение водителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

фото: Алина Файзрахманова

Следом сотрудники полиции остановили «Ладу», у которой оказался неисправен руль. Продолжать движение на такой машине нельзя – это очень серьезная техническая неисправность.

«Два года на ней езжу уже, столько денег в нее вложил. Мне с утра в Марий Эл уезжать. Что нужно устранить, я устранил. Давайте, может без штрафстоянки обойдемся, пожалуйста?» – обратился к инспекторам водитель.

Однако сотрудники ГИБДД были непреклонны: ехать на такой машине дальше нельзя – это опасно не только для самого водителя, но и для других участников движения. На водителя составили протокол, ему придется заплатить штраф 500 рублей, а саму машину увезли на эвакуаторе.

фото: Алина Файзрахманова

Среди самых частых нарушений, с которыми сегодня столкнулись инспекторы, – чересчур темная тонировка. За два часа сотрудники ДПС остановили шесть машин с затонированными передними стеклами.

Всех шестерых водителей заставили снять тонировку, на них составили протоколы, в ближайшее время они должны будут заплатить штраф 500 рублей. Возмущаться водители не стали, без пререканий выполнили требования инспекторов и продолжили свой путь.

Стоит отметить, что если они снова попадутся полицейским на тонированных авто, их могут арестовать на 15 суток.

фото: Алина Файзрахманова

За два часа рейда сотрудники ГИБДД поймали более 20 нарушителей ПДД. Чаще всего им попадались водители без страховки, на тонированных авто, с грязными номерами и без водительских прав.

Полицейские заверили, что подобные проверки будут проходить и дальше. Они обращаются к казанским автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль пьяными.