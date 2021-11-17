В Татарстане во время работ на трассе М12 обнаружены два древних поселения

Во время работ на трассе М12 в Татарстане специалисты Института археологии РАН обнаружили два древних поселения, относящиеся к XII—XVII векам. Об этом пишет газета «Кайбицкие зори».



Одно из них находится в селе Азбаба Апастовского района, другое — в Средней Куланге Кайбицкого района. Перед археологами стояла задача исследовать археологические памятники, попадающие в зону строительства.

На территории районов изыскания проводили археологи из Москвы и Татарстана.



На данный момент работой на территории района занимается представитель Института археологии имени Альфреда Халикова АН РТ Екатерина Голубева.





Она рассказала, что в ходе проектных работ были выделены участки для проведения археологических изысканий. Эти исследования должны были подтвердить или опровергнуть наличие в этой местности археологических памятников. С этой целью с августа по октябрь 2021 года были проведены раскопки на 29961 кв. метре земли.

В работах приняли участие около 50 человек. В результате на месте Средней Куланги археологи обнаружили фундаменты жилых домов, обломки горшков, медные монеты, выпущенные в разные годы, нательные крестики, пуговицы и другие предметы. Среди них есть медные монеты, относящиеся к 1734 году, с изображением двуглавого орла. Остальные монеты относятся к 1875, 1912 годам и советскому периоду.



Другой неизвестный памятник архитектуры был обнаружен на левом берегу Свияги — на границе Маломеминского сельского поселения Кайбицкого района и Азбабинского сельского поселения Апастовского района — в селе Азбаба. На месте раскопок работали представители Института археологии города Москвы. Они нашли обломки старинного горшка. По мнению специалистов, находка относится ко II тысячелетию до нашей эры.





Сейчас оба исторических памятника внесены в реестр охраны Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Во время строительства дороги будут приняты спецмеры для обеспечения их безопасности.