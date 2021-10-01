Во время ПМЭФ Кемеровская область подписала соглашения на 300 млрд рублей

Во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2021) Кемеровская область подписала соглашения более чем на 300 млрд рублей вне угольной отрасли, заявил глава региона Сергей Цивилёв на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор Кемеровской области отметил, что все контракты расписаны на 3-5 лет вперед.

«Очень здорово, что Вы поддержали реконструкцию алюминиевых заводов. У нас есть Новокузнецкий алюминиевый завод группы „РУСАЛ“, он тоже будет проходить модернизацию в том числе, – рассказал Цивилёв. – У нас активно химия развивается. Наш металлургический завод „Евраз“ с проектом зашел — прокатный стан. Это очень серьезное направление».

Он обратил внимание на то, что после того, как Президент РФ в ходе совещания по вопросам развития угольной отрасли дал поручение по созданию для Кузбасса программы социально-экономического развития, всего через четыре дня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в регион с рабочей поездкой.

«Мы быстро отработали с Правительством, и уже 6 марта была подписана программа социально-экономического развития, выделяются нам 50 миллиардов рублей», – рассказал губернатор, поблагодарив российского лидера и Правительство РФ за оперативную работу и поддержку в данном направлении.